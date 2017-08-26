فقدان جندي أمريكي قبالة سواحل اليمن بعد تحطم مروحية

واشنطن - (د ب أ):

أطلقت القوات الأمريكية في اليمن عملية بحث عن جندي أمريكي مفقود بعد تحطم مروحية أمريكية قبالة السواحل الجنوبية للبلاد.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان صحفي إن القوات الأمريكية في المنطقة أنقذت خمسة أفراد آخرين من القوات كانوا على متن المروحية من طراز "بلاك هوك" عندما تحطمت حوالي الساعة السابعة مساء (1600 بتوقيت جرينتش).

وأضاف البيان أن المروحية تحطمت على بعد حوالي 32 كيلومترا من الساحل خلال تدريب.

ويدير الجيش الأمريكي قاعدة صغيرة قرب ميناء المخلا اليمني للمساعدة في حملة مستمرة لاستهداف عناصر القاعدة الناشطين في المنطقة.

وذكرت القيادة المركزية أنها تحقق في الحادث.

ولم يتم تحديد هوية الجنود المتورطين في حادث التحطم. ولم تعاود القيادة المركزية الواقعة في قاعدة ماكديل الجوية في تامبا بولاية فلوريدا الاتصال بوكالة الأنباء الألمانية بعد تلقيها مكالمة للاستفسار عن حالة عملية البحث.