علي جمعة: العشر الأوائل من ذي الحجة «نفحة ربانية»

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قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن أعمال المسلم بالعشر الأوائل من ذي الحجة خير أعمال العام وفيها نفحة ربانية يجب على المسلم استغلالها.

وأضاف جمعة، خلال برنامج "والله أعلم"، المذاع على قناة "cbc": "هذه الأيام هى الأفضل لكونها فيها تركيز للعبادات وجميع أركان الإسلام يشمل الدعاء والحج والصلاة والأضحية والصيام".

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وتابع: "يحرم الصيام في أيام عيد الأضحى المبارك، وهى أيام التشريق، والتي تتمثل في يوم العيد والثلاث أيام التي تليه".

واستكمل: "من واجبات العيد الخروج للصلاة ونذهب من طريق ونرجع من طريق آخر لتشهد لنا هذه الطرق يوم القيامة، موضحا أن ذلك نوع من التفاعل مع الكون".