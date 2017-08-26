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سوانزي يفوز على كريستال بالاس بثنائية في «البريميرليج»

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سوانزي يفوز على كريستال بالاس بثنائية في «البريميرليج» سوانزي يفوز على كريستال بالاس بثنائية في «البريميرليج»

التحرير

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فاز فريق سوانزي سيتي، على نظيره كريستال بالاس، بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، لحساب الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل الهدف الأول لفريق سوانزي اللاعب تامي أبراهام في الدقيقة 44 من الشوط الأول، وفي الدقيقة 48 تمكن جوردان ايو من أحراز الهدف الثاني.

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بهذه النتيجة رفع سوانزي سيتي رصيده إلى 4 نقاط في المركز التاسع، بينما فشل فريق كريستال بالاس في حصد أي نقاط حتى الآن في المركز الأخير.

وفي نفس الجولة، تعادل ساوثهامبتون مع نظيره هيديرسفيلد تاون سلبيًا ليتقاسم الفريقين نقاط المباراة ويصبح رصيد الأول 5 نقاط في المركز السادس، والفريق الثاني 7 نقاط في المركز الأول.

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التحرير

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