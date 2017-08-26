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نيوكاسل يقسو على وست هام بثلاثية بـ«البريميرليج»

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نيوكاسل يقسو على وست هام بثلاثية بـ«البريميرليج» نيوكاسل يقسو على وست هام بثلاثية بـ«البريميرليج»

التحرير

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فاز نيوكاسل يونايتيد، على نظيره وست هام يونايتيد، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أٌقيمت بينهما اليوم السبت، على ملعب سانت جيمس بارك، لحساب الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

افتتح أهداف نيوكاسل خوسي لويس في الدقيقة 36، وأضاف كياران كلارك الهدف الثاني في الدقيقة 72، وعزز الكسندر الفوز بالهدف الثالث في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد نيوكاسل إلى 3 نقاط في المركز 14، بينما تجمد رصيد وست هام في المركز الأخير بدون نقاط.

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وفي إطار نفس الجولة، فشل فريق واتفورد في الفوز أمام برايتون لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين على ملعب  فيكارج رود.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد واتفورد لـ 5 نقاط ليحتل المركز الخامس، وارتفع رصيد برايتون لنقطة وحيدة في المركز الـ15.

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التحرير

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