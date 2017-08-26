القوات الجوية العراقية: انتهاء تصنيع آخر طائرة F16 متعاقد عليها مع أمريكا
القوات الجوية العراقية: انتهاء تصنيع آخر طائرة F16 متعاقد عليها مع أمريكا
06:16 م السبت 26 أغسطس 2017
F16
بغداد – (أ ش أ):
أعلنت قيادة القوات الجوية العراقية، اليوم السبت، انتهاء تصنيع آخر طائرة من طراز (F16) تعاقد عليها العراق مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكرت القيادة -في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه تم اكتمال تصنيع آخر مقاتلة من طراز (F16) عراقية فى الولايات المتحدة الأمريكية بالرقم (1636)، ليتم تسليمها قريبا إلى القوات الجوية العراقية.
وأوضحت أن هذه الطائرة هي الأخيرة في العقد الذي وقعته سابقا وزارة الدفاع، وليست الأخيرة في تجديد القوات الجوية العراقية.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
التحالف الدولي ينفي وجود قوات قتالية برية تابعة له في تلعفر العراقية
-
كبير مستشاري الرئيس الأمريكي يلتقى نتنياهو
-
القوات الجوية العراقية تلقي منشورات على تلعفر
-
مقتل 9 أشخاص وإصابة 16 آخرين في هجوم لجماعة "أبو سياف" بالفلبين
إعلان
إعلان