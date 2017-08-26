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القوات الجوية العراقية: انتهاء تصنيع آخر طائرة F16 متعاقد عليها مع أمريكا

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مصراوي Masrawy

القوات الجوية العراقية: انتهاء تصنيع آخر طائرة F16 متعاقد عليها مع أمريكا

06:16 م السبت 26 أغسطس 2017

القوات الجوية العراقية: انتهاء تصنيع آخر طائرة F16 متعاقد عليها مع أمريكا

F16

بغداد – (أ ش أ):

أعلنت قيادة القوات الجوية العراقية، اليوم السبت، انتهاء تصنيع آخر طائرة من طراز (F16) تعاقد عليها العراق مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت القيادة -في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه تم اكتمال تصنيع آخر مقاتلة من طراز (F16) عراقية فى الولايات المتحدة الأمريكية بالرقم (1636)، ليتم تسليمها قريبا إلى القوات الجوية العراقية.

وأوضحت أن هذه الطائرة هي الأخيرة في العقد الذي وقعته سابقا وزارة الدفاع، وليست الأخيرة في تجديد القوات الجوية العراقية.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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