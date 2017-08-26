القوات الجوية العراقية: انتهاء تصنيع آخر طائرة F16 متعاقد عليها مع أمريكا

بغداد – (أ ش أ):

أعلنت قيادة القوات الجوية العراقية، اليوم السبت، انتهاء تصنيع آخر طائرة من طراز (F16) تعاقد عليها العراق مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت القيادة -في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه تم اكتمال تصنيع آخر مقاتلة من طراز (F16) عراقية فى الولايات المتحدة الأمريكية بالرقم (1636)، ليتم تسليمها قريبا إلى القوات الجوية العراقية.

وأوضحت أن هذه الطائرة هي الأخيرة في العقد الذي وقعته سابقا وزارة الدفاع، وليست الأخيرة في تجديد القوات الجوية العراقية.