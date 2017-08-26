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منافس ميركل يحث على تحديد فترة زمنية لتركيا للإفراج عن السجناء لديها

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مصراوي Masrawy

منافس ميركل يحث على تحديد فترة زمنية لتركيا للإفراج عن السجناء لديها

06:01 م السبت 26 أغسطس 2017

منافس ميركل يحث على تحديد فترة زمنية لتركيا للإفراج عن السجناء لديها

برلين (د ب أ):
حث مارتن شولتس المرشح الاشتراكي لمنصب المستشار الألماني والمنافس للمستشارة أنجيلا ميركل على المنصب على تحديد فترة زمنية لتركيا حتى تفرج عن الألمان السجناء لديها.

وأعرب شولتس مجددا عن قناعته بإنهاء مفاوضات توسيع الاتحاد الجمركي الأوروبي مع تركيا كوسيلة للضغط عليها.

وقال شولتس في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوسط" الصادرة اليوم السبت في ألمانيا: "علينا أن نحدد للرئيس التركي فترة زمنية، إن لم يفرج أردوغان عن السجناء الألمان خلالها ينهي الاتحاد الأوروبي مفاوضاته مع تركيا بشأن توسيع الاتحاد الجمركي الأوروبي".

وأشار شولتس إلى أن هذا الإجراء سيضر بتركيا بشدة، إلا أن الرئيس رجب طيب أردوغان يبدو أنه لا يفهم لغة أخرى غير ذلك.

وأضاف شولتس أن معونات الاتحاد الأوروبي للدول المرشحة للالتحاق بعضويته يجب أن تحجب عن تركيا.

دخلت تركيا مع الاتحاد الأوروبي في اتحاد جمركي منذ 1996، وتبدي التركية رغبة قوية في توسيع هذا الاتحاد.

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