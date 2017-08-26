الجيش الوطني يعلن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في معارك بالجوف

صنعاء - (د ب أ):

أفادت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم السبت، بمقتل وإصابة العشرات من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، في معارك بمحافظة الجوف 143 كم شمال شرق صنعاء.

ونقل موقع الجيش الإلكتروني "سبتمبر نت" عن عبدالله الأشرف الناطق باسم المنطقة العسكرية السادسة قوله، "إن معارك عنيفة خاضتها الكتيبة الثانية بقيادة العقيد علي جراد والكتيبة الرابعة بقيادة محمد درهم التابعة للواء 122 في قوات الجيش الوطني مع المليشيات في سلسلة جبال حام شمالي مديرية المتون تكبدت فيها المليشيا الانقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".

وأوضح الأشرف، أن العشرات من عناصر المليشيا سقطوا بين قتيل وجريح بينهم قيادات ميدانية "أبرزهم القيادي مصلح صالح سرحان والقيادي محمد علي ديحان"، إضافة الى تعطيل دورية وعربة عسكرية.

في السياق نفسه، ذكرت مصادر ميدانية، أن مقاتلات التحالف العربي شنت غارتين جويتين استهدفت تجمعات للحوثيين وقوات صالح في المنطقة ذاتها، مما أدى إلى وقوع خسائر مادية في صفوفهم.

وتقول القوات الحكومية إنها باتت تسيطر على معظم المناطق في محافظة الجوف الواقعة قرب الحدود السعودية، وعلى حدود محافظتي مأرب النفطية، وصعدة.