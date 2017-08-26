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مئات يتظاهرون احتجاجا على مسيرة لحزب يميني متطرف

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مصراوي Masrawy

مئات يتظاهرون احتجاجا على مسيرة لحزب يميني متطرف

05:53 م السبت 26 أغسطس 2017

مئات يتظاهرون احتجاجا على مسيرة لحزب يميني متطرف

مئات يتظاهرون احتجاجا على مسيرة لحزب يميني متطرف

ألمانيا - (د ب أ):
تظاهر أكثر من 400 شخص اليوم السبت في مدينة فولدا الألمانية احتجاجا على مسيرة لحزب (الطريق الثالث) اليميني المتطرف.

وقال متحدث باسم الشرطة إن عدد المتظاهرين الذين لبوا دعوة الحزب للمشاركة في مسيرته، بلغ نحو 85 شخصا وهو أقل مما كان متوقعا.

وتظاهر 350 شخصا في منطقة أخرى في المدينة ضد العنصرية واليمين المتطرف وحملت هذه المظاهرة شعار " فولدا تتصدى"، كما ذكرت الشرطة أن 60 شخصا من أعضاء مجالس مدينة فولدا اشتركوا في مسيرة مناوئة للتطرف.

وأوضح المتحدث أن كل التجمعات سارت بدون اضطرابات حتى الآن.

يذكر أن حزب (الطريق الثالث) تأسس في عام 2013، وترى هيئة حماية الدستور في ولاية راينلاند بفالتس أن الحزب يتسم " بارتباط فكري في أشد درجاته مع ايديولوجية الاشتراكيين القوميين (النازيين)" وذلك من خلال " تصور تقسيم شرائح الشعب على أساس عرقي".

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