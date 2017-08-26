التعليم: بدء الدراسة 23 سبتمبر المقبل

كتبت - ياسمين محمد:

أعلن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، بدء الدراسة بالمدارس يوم 23 سبتمبر المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس اليوم السبت، بديوان عام وزارة التربية والتعليم، برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحضور الدكتور يوسف راشد، الأمين العام للمجلس الأعلي للجامعات ورئيسي جامعتي القاهرة وعين شمس، ورئيس قطاع الأزهر، ورؤساء القطاعات بالوزارة.

وقال أحمد خيري المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المجلس وافق على الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2017 / 2018، وما زال الاجتماع منعقدًا حتى الآن؛ لمناقشة العديد من الموضوعات التي تخص الصف السادس الابتدائي والتربية الفنية ومادة الكمبيوتر والميدتيرم.