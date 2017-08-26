اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للأهلي

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اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية للنادي الأهلي، منذ قليل، داخل فرع الجزيرة، بعدما تخطّت العدد الذي حددته اللجنة الأوليمبية المصرية في وقت سابق، والمقدّر بـ12 ألفًا و500 عضو.

وحرص أعضاء الجمعية العمومية بمقر الجزيرة على التواجد بكثافة أمام اللجان، للإدلاء بأصواتهم، تمهيدًا لتطبيق لائحة النظام الأساسي والعمل بها خلال الفترة المقبلة، قبل الانتخابات، المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري.

وأكد أعضاء الجمعية العمومية للأهلي رفضهم الشديد للعمل باللائحة الاسترشادية، التي تحاول اللجنة الأوليمبية، برئاسة هشام حطب فرضها على الأندية التي لا تكمل نصابها القانوني.

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ويكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور 8% من إجمالي أعضاء النادي والمقدر بـ12.500 عضو، ويتم العمل بلائحة الأهلي الخاصة حال موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين بالجمعية على إقرار اللائحة.

يذكر أن اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية للنادي الأهلي، أعلنت أن 8550 عضوًا أدلوا بأصواتهم في فرع مدينة نصر، في اليوم الأول من التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي، قبل إقامة العمومية الثانية اليوم السبت، بفرع الجزيرة.