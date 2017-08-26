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بالصور.. وزير الري يفتتح مشروعات بـ 115 مليون جنيه في العيد القومي للقليوبية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. وزير الري يفتتح مشروعات بـ 115 مليون جنيه في العيد القومي للقليوبية

05:44 م السبت 26 أغسطس 2017

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كتب - أحمد مسعد:تفقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية، عدة مشروعات بمحافظة القليوبية، بتكلفة 115 مليون جنيه، اليوم السبت، يرافقه اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، ومصطفى الكمار عضو مجلس النواب، بمناسبة الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة.وافتتح الوزير مشتل زهور حي شرق شبرا الخيمة، المتواجد على ترعة الإسماعيلية بتكلفة 150 ألف جنيه، كنموذج سيتم تطبيقه على طول مسار ترعة الإسماعيلية لاستغلالها في المنفعة العامة.وأكد وزير الري أن المشروع سيعمل على خلق فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أنه سيتم تأجيره مقابل المنفعة العامة للمواطنين، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وسيتم بيع منتجاتها للمواطنين بأسعار مخفضة، مضيفًا أنه سيتم استغلال ترعة الإسماعيلية بطول 28 كيلو مترا بالكامل في إنشاء مشاتل جديدة، مثل نموذج المشتل الذي تم إفتتاحه اليوم، عن طريق إنشاء سور بطول ترعة الإسماعيلية.كما تفقد وزير الري مشروع تطوير كوبري "سرياقوس" بتكلفة 5 ملايين ونصف مليون جنيه، حيث تم عمل تقوية لأسفل الكوبري، وإنشاء بلاطة سطحية له، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء منه في أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من 70% من الأعمال، موضحًا أنه سيخدم مناطق "سرياقوس، والخانكة، وكفر حمزة، والقلج".كما تم افتتاح كوبري الكيلو 16 على ترعة الشرقاوية بتكلفة 3 ملايين ونصف مليون جنيه، وافتتاح كوبري مشاة على الرياح التوفيقي الكيلو 29 بتكلفة 4.8 ملايين جنيه.

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