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بدء اجتماع "التعليم قبل الجامعي" لتحديد موعد بدء الدراسة بالمدارس

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مصراوي Masrawy

بدء اجتماع "التعليم قبل الجامعي" لتحديد موعد بدء الدراسة بالمدارس

05:40 م السبت 26 أغسطس 2017

وزارة التربية والتعليم

كتبت - ياسمين محمد:

بدأ اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، منذ قليل، بديوان عام وزارة التربية والتعليم، وبرئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحضور الأمين العام للمجلس الأعلي للجامعات ورئيسي جامعتي القاهرة وعين شمس، ورئيس قطاع الأزهر، ورؤساء القطاعات بالوزارة .

وقال أحمد خيري المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هذا الاجتماع يأتي لمناقشة العديد من الموضوعات الهامة على رأسها تحديد موعد بدء العام الدراسي الحالي، بالإضافة إلي مناقشة العديد من الموضوعات التي تخص الصف السادس الابتدائي والتربية الفنية ومادة الكمبيوتر والميدتيرم.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم عقب انتهاء الاجتماع، بياناً صحفياً، بالقرارات التي انتهى إليها اجتماع أعضاء المجلس.

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