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بالصور.. مدير أمن البحيرة يتفقد الخدمات الأمنية في دمنهور

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مصراوي Masrawy

بالصور.. مدير أمن البحيرة يتفقد الخدمات الأمنية في دمنهور

05:49 م السبت 26 أغسطس 2017

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محافظ السويس يتفقد مرسى السلخانة القديم لتطويره قبل موسم الصيد

البحيرة - أحمد نصرة:

تفقد اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، اليوم السبت، الخدمات الأمنية في مدينة دمنهور، واطلع على مقومات الخدمات من التسليح والمركبات المستخدمة، وشدد على الالتزام بالخطة الأمنية التي وضعت لتأمين المدينة.

وانتقل مدير الأمن إلى قسم شرطة دمنهور، واطلع على سير الأعمال الإدارية بالقسم، ووجه بتسهيل جميع الإجراءات لكبار السن، وحسن معاملة المواطنين، وتوفير أماكن للانتظار.

كما تفقد إدارة قوات أمن البحيرة، وتابع سير البرنامج التدريبي للضباط والأفراد والمجندين، وناقش الضباط والأفراد والمجندين حول مدى إلمامهم بالواجبات المنوطة بهم، ووجههم بضرورة الاستفادة بالجرعات التدريبية.​

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