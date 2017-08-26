جامعة «فيرجينيا تك» الأمريكية توفر منحًا دراسية بجامعة الإسكندرية

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وقعت جامعة الإسكندرية وجامعة فيرجينيا تك بالولايات المتحدة الأمريكية بروتوكول تعاون لمنح درجة ماجستير الهندسة لأقسام علوم الحاسب وهندسة الحاسب وهندسة الاتصالات.

ويتيح بروتوكول التعاون الفرصة لطلبة كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية وخريجي كليات الهندسة من الجامعات المصرية والعربية والأفريقية فرصة الالتحاق بماجستير الهندسة بجامعة فيرجينيا تك.

وقال الدكتور عبدالعزيز قنصوة، عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، إن الاتفاقية تنص على أن يدرس الطالب فصلا دراسيا أو فصلين في هندسة الإسكندرية من مواد الماجستير واحتسابها ضمن الدرجة بجامعة فيرجينيا تك، بحيث يمكن أن يحصل المهندس على الدرجة خلال ثلاثة فصول دراسية من التسجيل في «هندسة الإسكندرية».

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وترأس عميد كلية الهندسة وفدًا أكاديميا زار جامعة فيرجينيا تك بالولايات المتحدة الأمريكية لبحث أوجه التعاون العلمي والبحثي بين الجامعتين.

وتم اﻻتفاق على التوسع بضم أقسام الهندسة الكيميائية والصناعية والمدنية والميكانيكية للاتفاقية، وجارٍ إعداد الخطوات اللازمة لبدء التطبيق من العام المقبل.

كما اتفق الجانبان على إعداد وتوقيع بروتوكول للتبادل الطلابي وللدراسة لفصل أو عام دراسي لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا.

وذكر بيان صادر عن جامعة الإسكندرية اليوم السبت، أنه في إطار التعاون على المستوى البحثي تم الاتفاق على التقدم بعدة مقترحات لمشاريع بحثية للحصول على تمويل من خلال دعم المشروعات، والذي يتم طرحة من خلال الهيئة القومية لدعم العلوم «NSF»، وصندوق دعم العلوم والتكنولوجيا «STDF»، كما تم مقابلة المسؤولين عن الإبداع وريادة الأعمال والحاضنات التكولوجية وجارٍ إعداد مقترح لاتفاقية شراكة لدعم رواد اأعمال من طلبة وخريجى جامعة الإسكندرية.