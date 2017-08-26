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محافظ بني سويف يبحث إقامة «المدينة الصناعية الزراعية لإنتاج الدواء»

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محافظ بني سويف يبحث إقامة «المدينة الصناعية الزراعية لإنتاج الدواء» محافظ بني سويف يبحث إقامة «المدينة الصناعية الزراعية لإنتاج الدواء»

التحرير

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كشف المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف اليوم السبت تحضيرات مشروع إقامة أول مدينة صناعية زراعية عمرانية لإنتاج الدواء من النباتات الطبية والعطرية، فضلا على صناعة المنتجات الزراعية المتنوعة.

وقال حبيب إنه سيلتقى خلال الأيام المقبلة وفدا كوريا يضم شركات عالمية متخصصة لبحث سبل التعاون الممكنة لدفع الخطوات الفعلية لتنفيذ المشروع.

وتسعى محافظة بني سويف حاليا لتنفيذ مشروع المدينة الصناعية الزراعية على مساحة 69 ألف فدان تضم أول مجمع صناعي متكامل لإنتاج الدواء من هذا النوع من النباتات، فضلا على صناعات مستحضرات التجميل والعطور.

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ويستهدف مشروع المدينة الزراعية الصناعية في مراحله الأولى توفير آلاف من فرص العمل المباشرة وغيرة المباشرة. 
وحصل المشروع على موافقة اللجنة الوزارية للإنتاج برئاسة رئيس مجلس الوزراء في اجتماعها بديسمبر 2016.

وفي سياق متصل، التقى محافظ بني سويف بوفد كوري برئاسة كانج ونج رئيس الجمعية المصرية الكورية للتنمية، لمناقشة عدد من الخطوات العملية لمساهمة الجانب الكوري في توفير الدعم الفني للمحافظة في مشروعها نحو القضاء على مشكلة الصرف الصحي بالقرى من خلال نظم حديثة متطورة تم استخدامها في عدد من دول العالم منها دول عربية وأفريقية.

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التحرير

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