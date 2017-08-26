«مش دبورة وطبنجة وكارنيه».. حكاية ضابط الغلابة في القليوبية (صور)

التحرير

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لم يكتف بمهام وظيفته لحفظ الأمن ومكافحة الجريمة بشتى أنواعها فقط، بل فطن إلى أهمية دوره الإنساني في المجتمع، وراح يساعد البسطاء من أبناء بلدته، وحل أزمات الزواج حتى بات حديث الجميع في الشارع القليوبي.

شريف عزازي، ضابط شرطة برتبة نقيب يعمل في مديرية أمن القليوبية، لا يترك عملا خيريا أو حالة إنسانية في قريته "قرنفيل" بمركز القناطر الخيرية، إلا ويسارع للمساعدة رغم ما يتعرض له من مضايقات البعض.

بداية بزوغ نجم "عزازي" تعود إلى عام 2009، بمشاركته في مساعدة محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجا في القرية من خلال جمع التبرعات.

"بابني بيوت الغلابة والأيتام والأرامل، وباساهم في دعم المدارس والكشف المبكر عن فيروس سي"، يقول "عزازي"، في حديثه لـ"التحرير"، "إنه لا يترك حالة تحتاج لمساعدة إلا ويسعى جاهدا لمساعدتها، لافتا إلى أنه يشارك مع أهل الخير في تجهيز العرائس اليتيمات، وتوفير البضائع اللازمة لمحلات البقالة لغير القادرين على العمل".

الضابط بمديرية أمن القليوبية يؤكد أنه غير مقيد في أي جمعية (حكومية - أهلية)، مشيرا إلى أنه فور ظهور حالة تحتاج للمساعدة "باعلن عنها عبر صفحتي بفيسبوك، واللي عايز يساعد بيساعد"، مؤكدا "ماجبرتش حد على دفع فلوس".

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يتوقف الضابط عن الحديث لحظات، يتذكر معها طفلا توفي والداه، تركاه وإخوته البنات في منزل آيل للسقوط "ربنا قدرنا وجمعنا فلوس من أهل الخير وقمنا ببناء المنزل"، مشددا على أنه فور دخولهم المنزل "بكى الطفل وأبكى الجميع".

البعض اتهم النقيب شريف عزازي بالبحث عن الشهرة أو "المنظرة"، لكن الأمر تغير بمرور الوقت بعد مساعدة عدة حالات "عارف إني ضابط شرطة.. لكن أنا شغال عند ربنا"، مشددا على ثقته في عدم غضب المسؤولين بوزارة الداخلية من أفعاله "مش هيكرهوا الخير للناس.. بالعكس هيدعموني، وباسجل كل حاجة في دفتر".

يوضح "عزازي" أن أهم المبادرات التي قام بها بالتنسيق مع أهالي القرية كانت لمواجهة ارتفاع تكاليف الزواج من خلال إلغاء الشبكة و"النيش والسفرة"، والاقتصار على شراء الأجهزة الكهربائية الأساسية؛ لتخفيف الأعباء عن الشباب المقبلين على الزواج، مؤكدا "هناك من نفذ المبادرة".

ووجه النقيب شريف عزازي رسالة إلى زملائه بوزارة الداخلية قائلا: "الضابط مش دبابير وطبنجة وكارنيه، لا بد أن ينصهر في المجتمع، ويسهم في فعل الخير قدر المستطاع"، مشددا على أنه "يستحيل مواجهة الجريمة بالجهود الأمنية فقط".