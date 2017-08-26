الصحة: وفاة عاشر حاج مصري بالأراضي السعودية 05:17 م السبت 26 أغسطس 2017

وزارة الصحة

كتب - أحمد جمعة:أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة عاشر حاج مصرى بالأراضي السعودية، مساء اليوم السبت، يبلغ من العمر 74 عاماً، من محافظة أسيوط، يتبع حجاج قرعة السياحة.وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس بعثة الحج الطبية، أن المتوفى يدعى أحمد محمد أبوبكر محمد، توفي بمكة المكرمة وذلك إثر هبوط حاد بالدورة الدموية أدى إلى توقف بعضلة القلب والتنفس.وأشار في بيان اليوم، إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه تم استخراج شهادة الوفاة.

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