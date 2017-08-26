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الصحة: وفاة عاشر حاج مصري بالأراضي السعودية

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مصراوي Masrawy

الصحة: وفاة عاشر حاج مصري بالأراضي

05:17 م السبت 26 أغسطس 2017

الصحة: وفاة عاشر حاج مصري بالأراضي السعودية

وزارة الصحة

كتب - أحمد جمعة:أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة عاشر حاج مصرى بالأراضي السعودية، مساء اليوم السبت، يبلغ من العمر 74 عاماً، من محافظة أسيوط، يتبع حجاج قرعة السياحة.وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس بعثة الحج الطبية، أن المتوفى يدعى أحمد محمد أبوبكر محمد، توفي بمكة المكرمة وذلك إثر هبوط حاد بالدورة الدموية أدى إلى توقف بعضلة القلب والتنفس.وأشار في بيان اليوم، إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه تم استخراج شهادة الوفاة.

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