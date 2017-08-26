بالمستندات| شكوى لوزير الرياضة.. وأحكام قضائية تطارد هشام حطب (صور)

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كشف مصدر للتحرير أن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، تلقى العديد من الشكاوى ضد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الفروسية، للمطالبة باستبعاده من منصبه لمخالفته لوائح التواجد في المناصب الرياضية الكبرى.

وأوضح المصدر أن القانون يمنع من عليهم أحكام قضائية من خوض الانتخابات والتواجد في مثل هذه المناصب الحساسة، حيث أن هشام حطب صدر ضده في وقتً سابق أحكام قضائية في عام 2016 بالحبس لمدة 3 سنوات في قضية شيكات.

وتم الحكم على حطب بالحبس 3 سنوات وكفالة 2001 جنيه في القضيتين رقم 17241، و17242 في دعوى 30700 لسنة 2016، حصر في قضية شيكات وهو حكم قضائي لا يستوجب معه تواجده في هذا المنصب.

كما تم الحكم أيضًا على رئيس اتحاد الفروسية بالحبس 3 سنوات بالإضافة إلى كفالة في القضيتين 17359، و17360، في دعوى 30694 لسنة 2016.