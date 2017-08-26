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المترو: الانتهاء من تنفيذ محطة المرج الجديدة مطلع 2018 -(صور)

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مصراوي Masrawy

المترو: الانتهاء من تنفيذ محطة المرج الجديدة مطلع 2018 -(صور)

05:15 م السبت 26 أغسطس 2017

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الدالي يعلن بدء تطوير "أرض اللواء" خلال أيام بتكلفة 90 مليون جنيه

كتب-عبدالله قدري:
تفقد المهندس علي فضالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، يرافقه المهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، محطة المرج الجديدة؛ للوقوف على أعمال تطوير محطة المرج الجديدة العلوية، والوقت المخطط لإنهاء أعمال التطوير.

وقال أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم المترو، إن الشركة حولت بعض المحطات السطحية غير المناسبة لحجم الركاب المتزايد بها إلى محطات علوية بمساحات مناسبة ومزودة بسلالم متحركة ومصاعد كهربية لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من محطات منشية الصدر وحدائق المعادي بالخط الأول وجاري العمل حالياً بمحطة المرج الجديدة.

وأضاف عبد الهادي، في بيان اليوم السبت، أنه يتزامن مع هذا المشروع مشروع ازدواج الخط الأول لمترو الأنفاق بين محطتي المرج القديمة والمرج الجديدة، وبانتهاء المشروعين سيتم التكامل في الخدمات المقدمة للركاب بما يحقق الأمن والأمان لعملية التشغيل وأعلى سبل راحة الركاب.

من جانبه، قال المهندس علاء محمد السعيد، مدير عام المشروعات المدنية والمتابعة بالمترو، إنه من المخطط الانتهاء من أعمال تطوير المشروع بنهاية فبراير 2018 طبقا للعقد المبرم مع شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز الحالية هي 50% حيث تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخراساني بالكامل ومتبقي أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية وشبكة الحريق.

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