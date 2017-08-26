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إخلاء سبيل ثلاثة مشتبه بهم بشن هجوم بالسكين في فنلندا

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مصراوي Masrawy

إخلاء سبيل ثلاثة مشتبه بهم بشن هجوم بالسكين في فنلندا

05:20 م السبت 26 أغسطس 2017

إخلاء سبيل ثلاثة مشتبه بهم بشن هجوم بالسكين في فنلندا

القاضية كاترينا هيسكانن في قاعة محكمة في توركو جن

(أ ف ب)

أخلي سبيل ثلاثة من سبعة موقوفين في إطار التحقيق في الهجوم بسكين الذي أسفر عن قتيلين وثمانية جرحى في 18 أغسطس في توركو بفنلندا، كما اعلنت الشرطة الفنلندية السبت.

ولا يزال اربعة اشخاص مسجونين حتى الان، وبينهم المشتبه به الأول الذي قالت الشرطة انه المغربي عبد الرحمن مشكاح (18 عاما).

وأخلي سبيل رجلين اوقفا الاربعاء ويحملان الجنسية المغربية او الجزائرية، واستبعدا من التحقيقات.

ووصفت السلطات الهجوم الذي وقع في وضح النهار في وسط توركو (جنوب غرب فنلندا)، بأنه "ارهابي"، لكن دوافع القاتل ما زالت مجهولة.

وإذا ما تأكد طابعه الارهابي، فسيكون سابقة في هذا البلد شمال القارة الأوروبية.

ولم تكشف المحكمة التي تنظر في القضية، جنسية المشبه به. الا ان الشرطة كانت اوضحت انه طالب لجوء مغربي يحمل الجنسية المغربية، وصل الى فنلندا في 2016، واستهدف نساء عن سابق تصور وتصميم خلال الهجوم.

وذكرت وسائل الاعلام الفنلندية ان فنلندا رفضت طلب اللجوء الذي قدمه هذا الشاب، لكن مصادر رسمية لم تؤكد هذه المعلومة. وقد اعترف بأنه طعن، لكنه اكد انه لم يفعل ذلك بنية القتل، وأنكر وجود اي دافع ارهابي.

وذكرت السلطات ان فنلنديتين مولودتين في 1951 و1986 قد قتلتا، وان ست نساء ورجلين حاولو تقديم المساعدة لهما، قد أصيبوا بجروح.

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مصراوي Masrawy

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