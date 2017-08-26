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ميركل تطالب الشركات بمزيد من الدعم للتمثيل النسائي

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مصراوي Masrawy

ميركل تطالب الشركات بمزيد من الدعم للتمثيل النسائي

05:19 م السبت 26 أغسطس 2017

ميركل تطالب الشركات بمزيد من الدعم للتمثيل النسائي

ألمانيا - (د ب أ):
أعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اعتزامها تطبيق قواعد أكثر تشددا، إذا لزم الأمر، لإجبار الشركات على تقديم المزيد من الدعم للتمثيل النسائي.

وخلال كلمتها أمام التجمع السنوي لنساء التحالف المسيحي، قالت ميركل اليوم السبت في مدينة براونشفايج إنه بعد فرض حصة للتمثيل النسائي داخل مجالس الإشراف على الشركات المساهمة في البورصة، لم تحقق الكثير من الشركات الأخرى تقدما في مجال دعم المرأة.

وأضافت ميركل:" من يفعل ذلك، يدفعنا لسن المزيد من القواعد القانونية".

في الوقت نفسه قالت ميركل :" لم أكن دائما مع فرض حصة للتمثيل النسائي"، لافتة إلى أن هذه الحصة داخل مجالس الإشراف هي تعبير عن حقيقة أن الأمور لم تسر بالطريق الطوعي.

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