محافظ السويس يتفقد مرسى السلخانة القديم لتطويره قبل موسم الصيد

سينما العيد.. نزهة أبناء الريف في أسيوط.. "كان ياما كان"

السويس - حسام الدين أحمد:

تفقد محافظ السويس اللواء أحمد حامد، اليوم السبت، مرسى لنشات النزهة وفُلك الصيد بمنطقة السلخانة القديم، للوقوف على احتياجاتها، وبحث إمكانية تلبيتها في أقرب وقت.

وخلال الزيارة، طالب المحافظ مدير الثروة السمكية ومدير معهد علوم البحار ونقيب الصيادين ومدير المتابعة الميدانية، الذين رافقوه في الجولة وضع تصور لتطوير مرسى سفن الصيد بالسلخانة، وإعداد دراسة خلال 15 يومًا بذلك، بالإضافة إلى تجهيز الرصيف بصفة عاجلة لاستقبال موسم سروح الفلك.

كما تفقد المحافظ عقب ذلك ميناء الأتكة للصيد، للوقوف على احتياجاته قبل موسم الصيد، والتأكيد على الجهات المعنية بتطبيق القانون على الجميع، ومراقبة حصيلة الأسماك، وتحرير محاضر بمعرفة التفتيش البحري والثروة السمكية لمن يصطاد الزريعة السمكية.

وطالب المحافظ الصيادين والجهات المعاونة بالاستعداد لاستقبال موسم الصيد بخليج السويس والبحر الأحمر، والذي يبدأ هذا العام في 15 سبتمبر المقبل.

ووجه مسؤولي التفتيش البحري بفحص العائمات البحرية المخصصة للصيد ومنع سروح أي مركب أو لنش لا يراعي اشتراطات السلامة.

كما وجه بالتنسيق مع إدارة الدفاع المدني لتوفير سيارة إطفاء بالميناء للتدخل والسيطرة على أي حرائق تحدث بالقطع البحرية والعائمات.