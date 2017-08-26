بالأسماء.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث السير بكفر الشيخ إلى حالة وفاة و10 مصابين

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ارتفع أعداد الضحايا، في حادث تصادم سيارتين بكفر الشيخ، اليوم السبت، إلى 10 مصابين، فيما توفى شخص واحد، لدى وصوله مستشفى كفر الشيخ العام أثناء تلقيه العلاج اللازم، قبل دخوله غرفة العمليات.

وأكد الدكتور زيدان المنشاوي، مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن المتوفى في هذا الحادث، يدعى "محمد عبد الهادي عبد الكريم"، 20 عامًا، ويقيم بمركز قلين، متأثرًا بإصابته اشتباه نزيف بالمخ، وبتر بالساعد الأيسر، وذلك قبل دخوله غرفة العمليات بالمستشفى، وجرى إيداعه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لصدور تصريح بالدفن وتسليم الجثة لذويها.

أما المصابون هم : "محمد مهدى بدر، 28 عامًا، وعبد الله محمد مهدى بدر، 6 سنوات، ومحمد عسل الصاوي، 30 عامًا، وعباس محمد عباس، 48 عامًا، وأسماء محمد حبلظ، 30 عامًا، وهالة فرج مغيزل، 40 عامًا، وكريمة شعبان الدسوقي، 38 عامًا، ومحمد طه شاهين، 25 عامًا، والشناوي السيد إسماعيل، 55 عامًا، وعبير حجاب عبد الموجود، 55 عامًا.

كانت غرفة العمليات الرئيسية بهيئة الإسعاف بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد الجنزورى، مدير الهيئة، تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارتَي أجرة أمام قرية كفر الجزائر، التابعة لمركز قلين، على طريق دسوق - قلين، ما بعد قرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق، ووجود اعداد من المصابين.

وأكد عبد الله حلاوة، مسئول الإعلام بهيئة الإسعاف بكفر الشيخ، أن مدير مرفق الإسعاف الدكتور أحمد الجنزوري، وجه بانتقال 12 سيارة إسعاف، إلى موقع الحادث، عقب تلقى غرفة العمليات لهذا البلاغ.