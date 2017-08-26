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ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة ويصدّر 2000 طن يوريا

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مصراوي Masrawy

ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة ويصدّر 2000 طن يوريا

04:33 م السبت 26 أغسطس 2017

ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة ويصدّر 2000 طن يوريا

هيئة ميناء دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

انتهت هيئة ميناء دمياط من حركة الصادر، اليوم السبت، عقب تصدير 2100 طن يوريا و800 طن فوسفات، في الوقت الذي غادر فيه قطار بحمولة إجمالية 1332 طن قمح، في حين غادرت 52 سيارة بحمولة 2327 طن قمح.

واستقبلت هيئة الميناء 5 سفن حاويات، و8 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 4 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، وبلغ إجمالي السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة، بالإضافة إلى 14 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء حوالي 151820 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 41100 طن.

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