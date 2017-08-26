بالصور.. غرق يخت أثناء تجربته وتعويمه لأول مرة في البحيرة

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البحيرة – أحمد نصرة:

شهدت قرية برج رشيد، بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، غرق يخت جرى إنزاله بطريقة خاطئة، إلى المياه أثناء تجربته عقب سنوات من التجهيز، داخل ورشة لتصنيع السفن، بتكلفة تجاوزت 2 مليون جنيه.

وقال شهود عيان بمنطقة برج رشيد، إن عمال ورشة التصنيع يتحملون مسؤولية إنزال "اليخت" بطريقة خاطئة إلى المياه، ما أدى إلى غرقه بعد ميناء التفتيش.

وقال علي محمد، أحد الصيادين في المنطقة، إن الوضع ليس معقد، ويمكن سحب اليخت باستخدام قزق كبير، وهو على جنبه، ثم يتم إعادة تعويمه قرب البر بكواريك تعيده لوضعه الصحيح.