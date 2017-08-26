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شريف فتحي يبحث تطوير المطارات مع وزراء الطيران بأفريقيا والشرق الأوسط

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مصراوي Masrawy

شريف فتحي يبحث تطوير المطارات مع وزراء الطيران بأفريقيا والشرق الأوسط

04:19 م السبت 26 أغسطس 2017

شريف فتحي يبحث تطوير المطارات مع وزراء الطيران بأفريقيا والشرق الأوسط

شريف فتحي وزير الطيران المدني

كتب- طه عبيد:

استقبل شريف فتحي وزير الطيران المدني، عدداً من وزراء النقل والطيران الذين شاركوا بالمؤتمر الإقليمى الوزارى لأمن الطيران بمنطقتى أفريقيا والشرق الأوسط، منهم أنيس غديرة، وزير النقل التونسى، وسيسليا ابينا وزيرة النقل بغانا، وعبد الحكيم بن محمد التميمى رئيس هيئة الطيران المدني السعودي، وجابى ماهانجو وزير النقل بدولة ملاوي، وكاظم فانجان، وزير النقل العراقي، وسينديسوة شيكونجا وزير النقل بجنوب أفريقيا.

تناولت اللقاءات سبل التعاون فى مجال الطيران المدني، وبخاصة مجالات التدريب وتطوير المطارات، وتبادل المعلومات بمجال أمن الطيران والاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال التدريب والمراقبة الجوية، وتدريب الطيارين وغيرها من مجالات الطيران المدنى، كما تم الاتفاق على التعاون والعمل على تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بتعزيز أمن الطيران بالمنطقة.​

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