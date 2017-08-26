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تنفيذ 38 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

تنفيذ 38 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

04:29 م السبت 26 أغسطس 2017

تنفيذ 38 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

أرشيفية

كتب - علاء عمران:

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الفروع الجغرافية بمديريات الأمن حملة موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة خاصة الوشيكة السقوط منها.

وأسفرت جهود الحملة-التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، خلال 24ساعة-عن تنفيذ 37 ألفا و892 حكمًا قضائيًا متنوعًا شملوا 240 حكم جنايات، و14 ألفا و199 حكم حبس جزئي، وألفين و700 حكم حبس مستأنف، و16 ألفا و375 حكم غرامات و4 آلاف و378 حكم مخالفات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع، وإخطار النيابات المختصة لتولي التحقيق، وجاري استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والثقة في نفوس المواطنين

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