سقوط "عصابة الميكروباص" في السلام.. تخصص سرقة الركاب بالإكراه
سقوط "عصابة الميكروباص" في السلام.. تخصص سرقة الركاب بالإكراه
02:27 م السبت 26 أغسطس 2017
عصابة الميكروباص
كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، تشكيلًا عصابيًا ضم ثلاثة أشخاص، تخصصوا في سرقة المواطنين بالإكراه في منطقة السلام، باستخدام سيارة ميكروباص.البداية أثناء مرور قوة أمنية من مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعين بالقول الأمني، 142 لاسلكي بالطريق الدائري، ـ دائرة قسم شرطة السلام ثان، اشتبه في إحدى السيارات ماركة دراجون ميكروباص بيضاء اللون مثبت عليها لوحات معدنية تحمل أرقام "و هـ ج 3163" ملصق عليها استيكر أسود اللون.وبفحص مستقليها تبين أنهم كل من "محمد.ع"، 32 سنة، سائق، وبحوزته سلاح أبيض "كتر"، و "خالد.م"، 19 سنة، طالب، وبحوزته سلاح أبيض "كتر"، و"نصار.ا"، 27 سنة، عامل، وبحوزته سلاح أبيض "سكين".وعُثر بحوزتهم على حقيبة بداخلها هاتف محمول ماركة سامسونج أبيض اللون، وبطاقة رقم قومي، ورخصة تسيير سيارة، ورخصة قيادة، وصورة ضوئية لشهادة تأدية الخدمة العسكرية، وبطاقة رقم قومي، وتصريح قيادة دراجة بخارية باسم "مصطفى.م"، وبطاقة رقم قومي باسم"ناجي.س"، ومبلغ مالي قدره 600 جنيه.وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بالإكراه باستخدام الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم حال استقلالهم السيارة المضبوطة قيادة المتهم الأول بدعوى التوصيل.أمكن التوصل لأحد المجني عليهم، والذي تعرف على المتهمين واتهمهم بسرقة مبلغ 19 ألف جنيه ومتعلقاته الشخصية كرهًا عنه حال استقلاله السيارة الميكروباص المضبوطة بقصد التوصيل.وبمواجهتهم بأقوال المجني عليه أيدوها وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية وأن باقي المضبوطات حيازتهم من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب (جاري التوصل للمجني عليهم).حرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجاري تطوير مناقشتهم عما ارتكباه من حوادث أخرىاقرأ أيضا: "ميكروباص الخطر" يظهر في المرج.. عصابة تسرق الركاب من الشوارع بالإكراه"الميكروباص الخطر".. حيلة جديدة لسرقة الركاب في شوارع القاهرةضبط "ميكروباص الخطر".. عصابة تسرق الركاب بالإكراه في مصر القديمة
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