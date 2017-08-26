مانشستر سيتي يُحقق فوزًا قاتلًا على بورنموث في الدوري الإنجليزي

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حقق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزاً قاتلًا على نظيره بورنموث ضمن فعاليات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الانجليزي المُمتاز.

تقدم بورنموث مُبكرا في الدقيقة الـ12 من تصويبة رائعة لدانييلز سكنت الزاوية اليسرى لمرمى إيدرسون، قبل أن يُدرك السيتي التعادل عن طريق جابرريل خيسوس في الدقيقة 21 من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 97 أهدر فريق بورنموث فرصة خطيرة اضافة هدف التقدم عن طريق مهاجمه كينج، بعدها بثواني قليلة أحرز رحيم ستيرلنج هدف الفوز للسيتي ليقود فريقه لحصد الثلاث نقاط، وبذلك يرتفع رصيد السماوي لـ7 مُحتلا الصدارة مؤقتاً أمام غريمه مانشستر يونايتد الذي يُلاقي ليستر مساء اليوم.

