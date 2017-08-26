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بالصور.. إقبال على أسواق الملابس رغم ارتفاع الأسعار بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. إقبال على أسواق الملابس رغم ارتفاع الأسعار بالقليوبية

04:24 م السبت 26 أغسطس 2017

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت أسواق الملابس بمحافظة القليوبية، إقبالاً كبيراً من المواطنين، قبل أيام من عيد الأضحى المبارك، رغم ارتفاع الأسعار، لرغبة العديد من التجار في تعويض حالة الركود التي شهدتها السوق الفترة الأخيرة، بحسب ما قال عدد منهم.

وشهدت عربات الملابس تنافسًا واضحًا مع محلات بيع الملابس، بسبب انخفاض الملابس على عربات بيع الملابس، التي جذبت عددًا كبيرًا من المواطنين غير القادرين على شراء الملابس ذات الأسعار الغالية، وشهدت محلات بيع الملابس وأسواق الملابس على وجه خاص ازدحامًا شديدًا رغم ارتفاع أسعار الملابس.

وقال محمد الحمولي، صاحب محل لبيع الملابس، داخل أحد الأسواق بمدينة بنها، إن منطقة العدلي بالمدينة، هي أكثر المناطق رواجًا، لوجود أكبر عدد من محلات الملابس فيها، وتعتبر المنطقة المفضلة لدى عدد كبير من مواطني المدينة.

وأضاف "الحمولي"، أن ارتفاع أثر بشكل كبير على سوق أسعار الملابس، وتسبب في حالة من الركود لم تشهدها أسواق الملابس من قبل، مضيفًا أننا نأمل في أن نعوض تلك الخسارة الفترة المقبلة، وخاصة مع قدوم موسم العيد والعام الدراسي الجديد.

وأشار أشرف أبو الدهب، تاجر، إلى أن الباعة وأصحاب المحال حاولوا مراعاة الحالة المادية للمواطنين، فلم تشهد أسعار الملابس سوى ارتفاعات طفيفة مرتبطة بارتفاع سعر الدولار فقط.

وقال خالد محمود، إن الأسعار أصبحت "نار"، وكل الناس مكوية بنار الغلاء، مشيراً إلى أن الأسواق الشعبية أصبحت متنفسًا جيدًا للجميع لشراء مستلزمات العيد بسعر مناسب، موضحًا أن أقل حذاء الآن سعره 100 جنيه، بسبب الارتفاع المستمر للدولار، الذي أثر بشدة على أسعار المواد الخام اللازمة للصناعة.

وأضافت "أم محمود"، ربة منزل، أنها تتغلب على ارتفاع أسعار الملابس، بالتوجه والشراء من محلات الملابس الموجود في المناطق الشعبية، بسبب مغالاة أصحاب الملابس، مضيفة أنهم يعوضون دفع إيجارات محلاتهم برفع أسعار الملابس، موضحة أنه لا توجد أي رقابة على الأسعار من قبل أعضاء الرقابة التموينية، مطالبة بإحكام الرقابة وخاصة في تلك المواسم.

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