الأمن العام: ضبط 112 متهمًا هاربًا و11 تشكيلًا عصابيًا خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

شن ضباط قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، وقطاع الأمن المركزي، حملة تفتيشية موسعة؛ لضبط الخارجين عن القانون.

وأسفرت جهود الحملة - التي قادها اللواء جمال عبد الباري، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، خلال 24 ساعة - عن ضبط ضبط 275 قضية مخدرات، ضُبط خلالها نحو 5ر27 كجم من مخدر البانجو، و10 كجم من مخدر الحشيش، و5ر3 كجم من مخدر الهيروين، و275 جم من مخدر الفودو، و25 جم من مخدر الأفيون.

كما تم ضبط 290 جم من مخدر الإستوروكس، و14 ألفا و870 قرصا مخدرًا، وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين من السجون والقضايا المتنوعة ، أسفرت الحملة عن ضبط 112 متهما هاربا مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا.

كما أسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط التشكيلات العصابية ، عن ضبط 11 تشكيلاً عصابياً ، ضموا 36 متهما ، ارتكبوا 48 حادث سرقة متنوعا ، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه ، عن ضبط 13 متهما ؛ لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وفرض السيطرة ، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة ، عن ضبط 572 دراجة نارية مخالفة ، وفى مجال ضبط السيارات المُبلغ بسرقتها ، عن إعادة 6 سيارات مسروقة .

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق