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ضبط 17 قطعة سلاح ناري و200 كيلو بانجو في حملة بالجيزة

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مصراوي Masrawy

ضبط 17 قطعة سلاح ناري و200 كيلو بانجو في حملة بالجيزة

04:19 م السبت 26 أغسطس 2017

ضبط 17 قطعة سلاح ناري و200 كيلو بانجو في حملة بالجيزة

مديرية أمن بالجيزة

كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، حملة مكبرة استهدفت بؤرا إجرامية بمراكز جنوب المحافظة بمشاركة قوات الأمن المركزي ورجال العمليات الخاصة.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعميد ناجي كامل، رئيس مباحث جنوب الجيزة، عن ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة بدون ترخيص بداخلها 11 قطعة سلاح (10 طبنجات صوت -طبنجة عيار 9مم)، و6 قطع سلاح ناري، و19 طلقات مختلفة الأعيرة، و8 قطع سلاح أبيض.

وتمكن رجال مباحث مكافحة المخدرات بقيادة اللواء ماجد عادل، من ضبط 8 قضايا اتجار في المخدرات بمضبوطات بلغت 380 جرام حشيش، 200 كجم بانجو، و600 قرص مخدر.

كما تم تنفيذ 882 حكما قضائيا متنوعا، وحُررت محاضر حيال المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

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