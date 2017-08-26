جابر نصار: «الأهلي بيتنا وماينفعش نقف قدامه أو نساعد على إسقاطه»

التحرير

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حرص الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، على التصويت على لائحة النظام الأساسي للقلعة الحمراء، والتي تستأنف اليوم السبت، في مقر النادي بالجزيرة بعد انطلاق اليوم الأول أمس، الجمعة، في مقر مدينة نصر.

وقال جابر نصار لـ«التحرير»: "كنت أتمنى أن اللائحة الاسترشادية تنفع كل الأندية بدل الأزمة الحالية، ولكن هذه ظروف النادي الأهلي، والقلعة الحمراء بيت لينا ماينفعش إننا نقف قدامه أو نساعد على إسقاطه".

وأتم رئيس جامعة القاهرة السابق: "أناشد أعضاء القلعة الحمراء أن تحدد مصير النادي، وييجوا عشان نحتفل باعتماد اللائحة النادي ويكتمل النصاب، أنا جاي من السفر مباشرة عشان خاطر الأهلي".

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ويكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور 8% من إجمالي أعضاء النادي والمقدر بـ12.500 عضو، ويتم العمل بلائحة الأهلي الخاصة حال موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين بالجمعية على إقرار اللائحة.

يذكر أن اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية للنادي الأهلي، أعلنت أن 8550 عضوًا أدلوا بأصواتهم في فرع مدينة نصر، في اليوم الأول من التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي، قبل إقامة العمومية الثانية اليوم السبت، بفرع الجزيرة.