أخبار عاجلة

وزير الإسكان يتفقد فنادق الحجاج ويلتقي رؤساء البعثات -
السفيرة عزيزة - محمد سويد مستشار وزارة التموين " إجمالي عدد المجمعات الاستهلاكية 1200" -
«شيفروليه» تستعد لطرح سيارة «SUV» جديدة -
السفيرة عزيزة - محمد سويد " مستشار وزارة التموين " - يوضح استعدادات الوزارة لعيد الأضحى -
السفيرة عزيزة - لقاء خاص مع ... مصطفى الأزلي " ملك جمال العالم " -
بالصور.. إزالة 11 حالة تعد على الأرض الزراعية في سوهاج -
بالصور.. راعي كنيسة بالدقهلية يشتري صك أضحية -
القبض على راكب بموقف أتوبيس المنيب وبحوزته 20 كيلو بانجو -
تأجيل طعن رئيس النادي الأهلي على حكم بطلان انتخابات النادي لـ9 سبتمبر -
مصدر أمني يكشف بالأسماء هوية متهمي معركة "النرجس" والاعتداء على لواء وأسرته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

مجدي عبد الغني: مصالح شخصية وراء الهجوم على مجلس طاهر (صور)

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

حرص الكابتن مجدي عبد الغني نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على التصويت على لائحة النظام الأساسي للقلعة الحمراء، التي تستأنف اليوم السبت، في مقر النادي بالجزيرة بعد انطلاق اليوم الأول أمس، الجمعة، في مقر مدينة نصر.

وقال مجدي عبد الغني: "المجلس ده نضف النادي، والناس بتهاجمهم بسبب مصالح شخصية، وعملوا ميزانية في وقت كان بيشحت، والبطولات السنة دي في الكورة وألعاب أخرى مكتسحين، واللائحة الأعضاء اللي وضعوها، وأي حد يجيي يكلمني في وشي عشان ورحمة أمي مش هاسيبه".

كما شهدت الجمعية العمومية اليوم السبت، وجود الكابتن علاء ميهوب نجم النادي الأهلي السابق، علاوة على وجود الكابتن أحمد أيوب المدرب العام للنادي الأهلي.

شاهد أيضا

ويكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور 8% من إجمالي أعضاء النادي والمقدر بـ12.500 عضو، ويتم العمل بلائحة الأهلي الخاصة حال موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين بالجمعية على إقرار اللائحة. 

يذكر أن اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية للنادي الأهلي، أعلنت أن 8550 عضوًا أدلوا بأصواتهم في فرع مدينة نصر، في اليوم الأول من التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي، قبل إقامة العمومية الثانية اليوم السبت، بفرع الجزيرة. 

شاهد.. شقيقا حسن حمدي وسوزان مبارك يشاركان في «عمومية الأهلي» (طالع التفاصيل)

شاهد.. إكرامي الشحات يصوت على «لائحة الأهلي» (طالع التفاصيل)

شاهد.. وزير الرياضة لـ«التحرير»: مجلس محمود طاهر لن يرحل تحت أي ظرف (طالع التفاصيل)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«شيفروليه» تستعد لطرح سيارة «SUV» جديدة

«شيفروليه» تستعد لطرح سيارة «SUV» جديدة

بث مباشر.. «وست بروميتش►◄ستوك سيتي» في الدوري الإنجليزي

بث مباشر.. «وست بروميتش►◄ستوك سيتي» في الدوري الإنجليزي

نائب برلماني: أتمنى أن يحكم السيسي 12 عاما.. و90% من الشعب بيحبه

نائب برلماني: أتمنى أن يحكم السيسي 12 عاما.. و90% من الشعب بيحبه

محمد المسعود يطالب الحكومة بإنتاج أفلام دعائية عن السياحة المصرية

محمد المسعود يطالب الحكومة بإنتاج أفلام دعائية عن السياحة المصرية