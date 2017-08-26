مجدي عبد الغني: مصالح شخصية وراء الهجوم على مجلس طاهر (صور)

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حرص الكابتن مجدي عبد الغني نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على التصويت على لائحة النظام الأساسي للقلعة الحمراء، التي تستأنف اليوم السبت، في مقر النادي بالجزيرة بعد انطلاق اليوم الأول أمس، الجمعة، في مقر مدينة نصر.

وقال مجدي عبد الغني: "المجلس ده نضف النادي، والناس بتهاجمهم بسبب مصالح شخصية، وعملوا ميزانية في وقت كان بيشحت، والبطولات السنة دي في الكورة وألعاب أخرى مكتسحين، واللائحة الأعضاء اللي وضعوها، وأي حد يجيي يكلمني في وشي عشان ورحمة أمي مش هاسيبه".

كما شهدت الجمعية العمومية اليوم السبت، وجود الكابتن علاء ميهوب نجم النادي الأهلي السابق، علاوة على وجود الكابتن أحمد أيوب المدرب العام للنادي الأهلي.

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ويكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور 8% من إجمالي أعضاء النادي والمقدر بـ12.500 عضو، ويتم العمل بلائحة الأهلي الخاصة حال موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين بالجمعية على إقرار اللائحة.

يذكر أن اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية للنادي الأهلي، أعلنت أن 8550 عضوًا أدلوا بأصواتهم في فرع مدينة نصر، في اليوم الأول من التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي، قبل إقامة العمومية الثانية اليوم السبت، بفرع الجزيرة.

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