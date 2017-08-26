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رئيس بعثة الحج: الانتهاء من استعدادات مشاعر منى وعرفات وتسلم الخيام بعد غد

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مصراوي Masrawy

رئيس بعثة الحج: الانتهاء من استعدادات مشاعر منى وعرفات وتسلم الخيام بعد غد

03:54 م السبت 26 أغسطس 2017

رئيس بعثة الحج: الانتهاء من استعدادات مشاعر منى وعرفات وتسلم الخيام بعد غد

أرشيفية

كتب - علاء عمران:

أكد اللواء عمرو لطفي، مساعد وزير الداخلية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بمشاعر منى وعرفات، مشيرًا إلى أنه سيتم بعد غد "الاثنين" تسلم الخيام المخصصة للحجاج المصريين.

وأضاف الرئيس التنفيذي، لبعثة الحج المصرية، - أنه تم توفير ٥٠٠ حافلة في وسط الخيام المخصصة للمصريين للحيلولة دون فقدان الحاج لطريقه وسط الزحام والتكدس، ووضع كشوف بأسماء الحجاج في فنادقهم وفي حافلاتهم، فضلًا عن التنسيق مع الجانب السعودي على تأجير سيارات لمساعدة الحالات الإنسانية المرضية على أداء مناسكهم.

وفيما يتعلق بأخر إحصائيات الوفيات، أوضح اللواء عمرو لطفي، أن عدد الوفيات وصل إلى ٩ حالات سواء قرعة أو تضامن أو سياحة، مضيفا أن هناك حالة واحدة من المفقودين وهي لسيدة تدعي أديبة السيد متولي، ٦٥ سنة، من المنصورة ، وتم تشكيل فرق بحث للعثور عليها وإعادتها.

وأضاف أنه تم تكثيف الندوات الدينية من قبل الوعاظ الدينيين وفصل الرجال عن السيدات، حيث تتولى ٩ ضابطات من البعثة مهام الإشراف عليهن.

ومن ناحية أخرى، قام أعضاء البعثة الطبية المصرية بجولات في الفنادق التي يقيم بها الحجاج المصريون لتعريفهم بأماكن العيادات الطبية.

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مصراوي Masrawy

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