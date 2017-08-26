محافظ بني سويف: إنشاء أول مدينة صناعية لإنتاج الدواء بمشاركة كورية

بني سويف ــ أحمد كامل:

أعلن المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، لقائه خلال الأيام القليلة المقبلة، وفدًا كوريًا يضم شركات عالمية متخصصة، لبحث سبل التعاون الممكنة لدفع الخطوات الفعلية لتنفيذ أهم المشروعات الطموحة للمحافظة من خلال إنشاء أول مدينة صناعية زراعية عمرانية، لإنتاج الدواء من النباتات الطبية والعطرية، فضلاً عن صناعة المنتجات الزراعية المتنوعة والذي يستهدف في مراحله الأولى توفير آلاف من فرص العمل المباشرة وغيرة المباشرة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بوفد كوري برئاسة كانج ونج رئيس الجمعية المصرية الكورية للتنمية، لمناقشة عدد من الخطوات العملية لمساهمة الجانب الكوري في توفير الدعم الفني لبني سويف، في مشروعها نحو القضاء على مشكلة الصرف الصحي بالقرى من خلال نظم حديثة متطورة تم استخدامها في عدد من دول العالم منها دول عربية وإفريقية.

وأشار محافظ بني سويف خلال تصريحات صحفية، اليوم السبت، إلى سعي المحافظة حاليًا لتنفيذ مشروع المدينة الصناعية الزراعية على مساحة 69 ألف فدان، تضم أول مجمع صناعي متكامل لإنتاج الدواء من هذا النوع من النباتات، فضلاً عن صناعات مستحضرات التجميل والعطور، حيث حصل المشروع على موافقة اللجنة الوزارية للإنتاج برئاسة رئيس مجلس الوزراء في اجتماعها ديسمبر 2016.