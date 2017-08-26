بعد اعترافه بالسرقة.. ضبط لص وتقييده بنخلة في رأس البر

دمياط – محمد إبراهيم:

نجح عددٌ من أصحاب المحال التجارية بسوق 77 في مدينة رأس البر، في ضبط لص اعترف بتورطه في جرائم سرقة والاستيلاء على أموال ومنقولات وربطوه في نخلة قبل إبلاغ قوات الأمن، وانتقلت قوة من قسم الشرطة إلى موقع البلاغ وجرى اقتياده وتحرير محضر بالواقعة.

وأوضح شهود عيان، أن اللص كان دائم التردد على السوق والشوارع الجانبية، وأنه عقب وقوع حالات سرقة منذ حوالي أسبوعين، أعد الأهالي أكمنة في محاولة لتحديد المتهم، مؤكدين أنه اعترف باستيلائه على مشغولات ذهبية من إحدى الشقق، فضلاً عن أموال وجهاز تليفون محمول.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للص أثناء عملية ضبطه وتقييده في النخلة، مطالبين بتشديد الرقابة على المصيف حفاظًا على حياة المقيمين.