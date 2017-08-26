أردوغان: سنواصل التصدي لمحاولات عرقلة نهوض تركيا

القاهرة - (مصراوي)

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن بلاده ماضية في إجراءاتها لتعزيز نهوضها، والتصدي للمحاولات الرامية لثنيها عن ذلك.

جاء ذلك في كلمة له اليوم السبت، بولاية موش (شرق) خلال احتفالات الذكرى الـ 946، لمعركة "ملاذكرد" التي انتصر فيها السلاجقة الأتراك على الإمبراطورية البيزنطية.

وقال أردوغان " أقول لمن يريد أن يرانا ضعفاء اعلموا أن تركيا وقفت على قدميها ومهما فعلتم لن تستطيعوا عرقلة هذا النهوض"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية.

ولفت إلى أن السلطان السلجوقي ألب أرسلان، الذي انتصر في المعركة (عام 1071) "جعل أرض الأناضول وطنا أبديا للأتراك، حيث تبه هذا النصر بعد أربعة أعوام قيام دولة سلاجقة الروم، التي أعقبها إعلان دولة من أكبر دول العالم وهي الدولة العثمانية".

وفي معركة "ملازكرد" تمكن ألب أرسلان، من هزيمة جيش بيزنطي جرّار بعدد قليل من الفرسان، حيث أسر رومانوس ديجانوس، ما فتح الطريق أمام الأتراك للانتشار في آسيا الصغرى، التي باتت تعرف حالياً باسم تركيا.