رويترز: القوات العراقية على وشك السيطرة على تلعفر بالكامل 03:37 م السبت 26 أغسطس 2017

القوات العراقية

القاهرة (مصراوي)قال متحدث عسكري عراقي يوم السبت إن القوات العراقية على وشك السيطرة بالكامل على مدينة تلعفر معقل تنظيم داعش في شمال غرب البلاد، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء.ونقلت رويترز عن المتحدث الذي لم تكشف هويته أنه لم يتبق أمام القوات العراقية سوى خمسة بالمئة من المدينة.وقال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان ووزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي في بغداد "سبعون بالمئة من مدينة تلعفر الحمد لله تم تحريرها، وإن شاء الله الجزء المتبقي قريبا يتحرر".وبدأ في 20 أغسطس الهجوم على تلعفر التي تقع على طريق الإمداد بين سوريا ومدينة الموصل المعقل السابق للتنظيم في العراق.وقال بيان لقيادة العمليات المشتركة العراقية “قوات مكافحة الإرهاب تحرر حي القلعة... وترفع العلم العراقي أعلى بناية القلعة".وكان المتشددون قد دمروا في 2014 أجزاء كثيرة من القلعة التي تعود للعصر العثماني.وينحدر بعض أكبر قادة التنظيم المتشدد من مدينة تلعفر التي تقع على بعد 80 كيلومترا غربي الموصل.وشهدت المدينة موجات من العنف الطائفي بين السنة والشيعة بعد غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة عام 2003.وتلعفر التي كان عدد سكانها قبل الحرب يصل إلى نحو 200 ألف شخص هي آخر أهداف الحرب التي تدعمها واشنطن ضد داعش بعد انتزاع السيطرة على الموصل عقب حملة استمرت تسعة أشهر وخلفت الدمار في أجزاء كثيرة من أكبر مدن شمال العراق.

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