مجلس الأمن الكوري الجنوبي: صواريخ كوريا الشمالية ربما تكون "مدفعية"

سول (د ب أ)

ذكر مجلس الامن القومي الكوري الجنوبي أنه يعتقد أن الصواريخ، التي أطلقتها كوريا الشمالية في ساعة مبكرة اليوم السبت على بحر اليابان، هي صواريخ مدفعية من منصة لإطلاق عدة صواريخ.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن يون يونج-تشان، كبير سكرتارية الرئاسة للعلاقات العامة قوله في بيان "اعتبارا من الآن، من المفترض أن المقذوفات، التي لم يتم تحديد نوعها، التي أطلقتها كوريا الشمالية اليوم هي صواريخ مدفعية، معدلة عيار 300 ملليمتر، من منصة إطلاق عدة صواريخ".

كانت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية قد ذكرت في وقت سابق أن الصواريخ الثلاثة، التي أطلقتها كوريا الشمالية في الساعة السادسة و49 دقيقة صباح اليوم السبت (2219 بتوقيت جرينتش أمس الجمعة)، باليستية من نوع "سكود" ومداها 300 أو أكثر كيلومتر.

وأفادت القيادة الأمريكية في بيان أولى بفشل انطلاق الصواريخ.