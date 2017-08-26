القبض على صبي حاول اختطاف حقيبة سيدة بالفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

ضبطت قوات مباحث الاشتباه بالفيوم، صبيًا، 15 عامًا، أثناء محاولته اختطاف حقيبة سيدة بحي باغوص.

تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم إخطارًا من العقيد ياسر رئيس قسم الاشتباه بمديرية أمن الفيوم، بالقبض على محمود محسن عبد القادر، 15 سنة، أثناء اختطافه حقيبة السيدة "مريم نبيل إسماعيل" 29 سنة، مقيمة بحي باغوص وبداخلها مبلغ مالي وبعض الأوراق الشخصية.

أحيل المتهم لنيابة الأحداث التي تتولى التحقيق.