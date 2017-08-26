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النيابة تعاين حمام سباحة داخل فندق شهير عقب غرق فرنسية بداخله

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مصراوي Masrawy

النيابة تعاين حمام سباحة داخل فندق شهير عقب غرق فرنسية بداخله

03:37 م السبت 26 أغسطس 2017

النيابة تعاين حمام سباحة داخل فندق شهير عقب غرق فرنسية بداخله

أرشيفية

كتب -صابر المحلاوي:

انتقلت نيابة الهرم، لمعاينة حمام السباحة بفندق شهير بشارع الهرم، اليوم السبت، إثر مصرع طالبة مصرية الأصل فرنسية الجنسية، بعد سقوطها داخل حمام السباحة.

كما انتقلت النيابة لمناظرة جثة الطالبة، وبيان الإصابات التي لحقت بها.

وكشفت التحقيقات أن طالبة فرنسية الجنسية تدعي "ساندي. إ"، ١٤ سنة، لقيت مصرعها، إثر سقوطها داخل حمام سباحة بفندق شهير بشارع الهرم، بعدما أصيبت بغيبوبة نتيجة سقوطها داخل حمام السباحة.

وأضافت التحقيقات أن والدها، رجل أعمال مصري يحمل الجنسية الفرنسية، نقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة، متأثرة بإصابتها بارتشاح في المخ، ما دفعه لاتهام إدارة الفندق بالإهمال الذي تسبب في وفاة ابنته، نتيجة تقصيرهم في انقاذها.

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