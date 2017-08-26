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مصدر قضائي: تحسن الحالة الصحية لرئيس نادي قضاة مجلس الدولة

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مصراوي Masrawy

مصدر قضائي: تحسن الحالة الصحية لرئيس نادي قضاة مجلس الدولة

03:31 م السبت 26 أغسطس 2017

مصدر قضائي: تحسن الحالة الصحية لرئيس نادي قضاة مجلس الدولة

المستشار سمير البهي

كتب – محمود الشوربجي:

صرح مصدر قضائي بمجلس الدولة، أن هناك تحسن كبير في الحالة الصحية للمستشار سمير البهي رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية.

أضاف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المستشار البهي، تحسنت حالته الصحية تدريجًا خلال الأيام الماضية، وهو حاليًا بحالة جيدة.

وكان المستشار سمير البهي فاز في يناير الماضي برئاسة نادي قضاة مجلس الدولة بجانب 13 عضوا آخرين في الانتخابات التي أُجريت بداية العام الجاري بنادي قضاة المجلس.

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مصراوي Masrawy

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