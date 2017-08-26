أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - د/ نهى النحاس " الحب عند الأطفال اهم من المديات " -
أردوغان: سنواصل التصدي لمحاولات عرقلة نهوض تركيا -
رويترز: القوات العراقية على وشك السيطرة على تلعفر بالكامل -
مجلس الأمن الكوري الجنوبي: صواريخ كوريا الشمالية ربما تكون "مدفعية" -
القبض على صبي حاول اختطاف حقيبة سيدة بالفيوم -
النيابة تعاين حمام سباحة داخل فندق شهير عقب غرق فرنسية بداخله -
مصدر قضائي: تحسن الحالة الصحية لرئيس نادي قضاة مجلس الدولة -
إحالة 5 دعاوى لوقف قرار فسخ التعاقد مع أصحاب محلات سوق العبور للمفوضين -
قاضي اقتحام السجون لمرسي: "أقعد مكانك..أنت كل مرة تعمل كده" -
السفيرة عزيزة - د/ نهى النحاس - توضح ماهو فيتامين N -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

قاضي اقتحام السجون لمرسي: "أقعد مكانك..أنت كل مرة تعمل كده"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

قاضي اقتحام السجون لمرسي: "أقعد مكانك..أنت كل مرة تعمل كده"

03:28 م السبت 26 أغسطس 2017

قاضي اقتحام السجون لمرسي

كتب –أحمد أبوالنجا:

نبه المستشار محمد فهمي، رئيس المحكمة التي تنظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق وآخرين في قضية "اقتحام السجون"، إلى "مرسي" إلى ضرورة الجلوس مكانه، بعد أن لاحظت استمرار، وقوفه داخل القفص لتحية باقي المتهمين.

وقال القاضي للرئيس الأسبق: "اقعد يا مُرسي مكانك.. المحكمة دخلت.. أنت كل مرة تعمل كدة"، مُشيرًا إلى أنه بمجرد دخول المحكمة يجب أن يجلس الجميع.

ومع إثبات أسماء المتهمين الحاضرين، تبين إغماء القيادي الإخواني "صبحي صالح" داخل القفص، وعلى إثر ذلك رفعت المحكمة الجلسة، حيث أكد القاضي بأن الجلسة لا يُمكن أن تنعقد وأحد المتهمين غائب عن الوعي والإدراك.

وقضت المحكمة -في يونيو 2015-بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم محمد بديع المرشد العام، كما عاقبت 93 متهما غيابيا بالإعدام شنقا، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤيد.

ومن بين المتهمين في القضية عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله والحرس الثوري الإيراني.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، حيث اقتحمت عناصر سجن وادي النطرون يوم 29 يناير وتم الاعتداء على منشآت أمنية.

وأسندت النيابة للمدعى عليهم في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

"مرسي" صادر ضده حكم نهائي بالسجن عشرين عامًا بقضية "أحداث الاتحادية"، وأحكام أخرى غير نهائية، وقد طعن على جميعها ولكن لا يزال يحاكم على ذمة قضية إهانة القضاء.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الجنايات تستكمل إعادة محاكمة مرسى وآخرين في قضية "اقتحام السجون"

    أخبار

  • تأجيل إعادة محاكمة مرسي و25 آخرين بقضية "اقتحام السجون لـ 23 أغسطس

    أخبار

  • إغماء متهم بقضية "اقتحام السجون".. والمحكمة ترفع الجلسة

    أخبار

  • اليوم. إعادة محاكمة مرسي و25 آخرين في قضية "اقتحام السجون"

    أخبار

إعلان

644ed3c88d.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - نصيحة سناء منصور لــ شيرين عفت لعلاج " الصداع النصفي "

السفيرة عزيزة - نصيحة سناء منصور لــ شيرين عفت لعلاج " الصداع النصفي "

تخلت عنه «شيرين» وفقد صوته على المسرح.. مأساة «طارق فؤاد» مع المرض

تخلت عنه «شيرين» وفقد صوته على المسرح.. مأساة «طارق فؤاد» مع المرض

السفيرة عزيزة - ( شيرين عفت - نهى عبد العزيز ) حلقة الأربعاء 23-8-2017

السفيرة عزيزة - ( شيرين عفت - نهى عبد العزيز ) حلقة الأربعاء 23-8-2017

السفيرة عزيزة - شيرين عفت " هل يوجد حل للغارمين والغارمات بدون اللجوء للقضاء ؟ "

السفيرة عزيزة - شيرين عفت " هل يوجد حل للغارمين والغارمات بدون اللجوء للقضاء ؟ "