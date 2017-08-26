وزير الإسكان يتفقد عيادات البعثة الطبية للحج.. ويشيد بالنظام الإليكتروني

كتب- أحمد جمعة:

أشاد المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان، ورئيس البعثة الرسمية المصرية للحج، بالخدمة الطبية المقدمة للحجاج المصريين بالإضافة إلى النظام الإلكتروني الجديد لمتابعة الحجاج.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم السبت لعيادات البعثة الطبية بمنطقة ابراهيم الخليل، وكان في استقباله الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس البعثة الطبية للحج، والدكتور محمد شوقي نائب رئيس البعثة، والدكتور عمرو قنديل رئيس الفريق الوقائي بالبعثة.

وتفقد مدبولي العيادات الطبية الموجودة بالمقر الرسمي للبعثة الطبية، بالإضافة إلى غرفة العمليات المركزية، حيث أثنى على المجهود المبذول من البعثة الطبية للحج لافتاً إلى "أننا جميعاً نعمل لخدمة الحجيج وهو شرف لنا".

وأكد خلال جولته التفقدية، على كفاءة وتميز نظام المتابعة الإلكترونية المميكنة الذي أدخلته البعثة هذا العام للمرة الأولى، والذي يربط جميع العيادات بغرفة تحكم مركزية، بالإضافة إلى فرق المرور والتفتيش المفاجئ على العيادات الطبية لمتابعة انضباط العمل وتقديم الخدمة الصحية بكفاءة عالية، لافتاً إلى استقبال العيادات الطبية المصرية حجاج غير مصريين ليتلقوا الخدمة العلاجية.

وهنأ "مدبولي" الشعب المصري بما لمسه من تطور في مختلف البعثات المصرية للحج هذا العام، مشيراً إلى أنه يتلقى تقرير يومي من رئيس البعثة الطبية، حول حالات الحجاج المصريين المحتجزين في المستشفيات والمترددين على العيادات، علاوة على حالات الوفيات التي بلغت 9 حالات حتى الأن، موجها ً الشكر لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي، على نجاح بعثة الوزارة لهذا العام.

ومن جانبه، عرض الدكتور أحمد الأنصاري رئيس بعثة الحج الطبية، أنشطة البعثة وما تقوم بها من خدمات طبية وعلاجية للحجاج المصريين المرضى، بالإضافة إلى النظام الالكتروني الجديد المربوط بقاعدة بيانات مركزية والذي سيحقق ترابط ما بين العيادات المركزية والفرعية بالاضافة إلى سرعة توفير الأدوية في أماكن العيادات، مما سيحقق للبعثات الطبية القادمة تقديرات لمستهلكات الأدوية والمستلزمات الطبية ليحقق الاستهلاك الأمثل للموارد، بالإضافة إلى عمل فريق الطب الوقائي الموجود بالبعثة برئاسة الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، لمتابعة الإجراءات الوقائية بين الحجاج لمنع تفشي أي وباء أو مرض بين الحجاج بالاضافة إلى التوعية الدائمة للحجاج عن الأمراض التي يمكن أن تنتقل وكيفية الوقاية منها، وأهم التعليمات الواجب اتباعها حال شعور الحاج بأي أعراض.

وأضاف أن جميع الأدوية والمستلزمات الطبية متوافرة بالصيدليات وتعمل على مدار الساعة، حيث يتم امداد جميع الصيدليات بما يتم استهلاكه من أدوية أول بأول، مشيرا الى أن العمل بجميع العيادات على مدار ال 24 ساعة، مشيراً الى ان هذا الشكر يدفعنا لبذل الكثير لتقديم أكثر مما لدينا للحجاج.

كما عرض رئيس البعثة الرسمية المصرية، تقديم أي مساعدات قد تحتاجها البعثة الطبية، واختتم حديثة قائلاً "فريق ممتاز وأشكر وزارة الصحة على هذا الجهد المتميز".​