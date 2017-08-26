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تأجيل النظر في دعوى تطوير ميناء "دمياط" لجلسة 9 أكتوبر المقبل

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مصراوي Masrawy

تأجيل النظر في دعوى تطوير ميناء "دمياط" لجلسة 9 أكتوبر المقبل

03:29 م السبت 26 أغسطس 2017

ميناء دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

قضت محكمة القضاء الإداري برأس البر، اليوم السبت، برئاسة المستشار مختار جبر وعضوية ياسر رمضان وتامر عبدالمنعم ومحمود ولي الدين وعلي كردوشة، بتأجيل النظر في دعوى تطوير ميناء دمياط، والتي أقامها محمد الطرابيلي المحامي وكيلًا عن أسامة مصيلحي رئيس نقابة العاملين بالحاويات بالمحافظة، إلى جلسة 9 أكتوبر المقبل.

وتطالب الدعوى القضائية، بإسناد وتنفيذ وتشغيل وتملك شركة حاويات دمياط لشركة الحاويات الجديدة بدلًا من الشركة الصينية التي تعمل في مشروعات تطوير الميناء، عقب فسخ التعاقد مع شركة "ديبكو" وإلزامها بسداد 2 مليار جنيه كغرامة لعدم الوفاء بإلتزاماتها.

وقدم الطرابيلي المستندات التي تؤكد إقرار الإدارة أن حاويات دمياط تحقق إيرادات وأرباح بالمليارات، وهو ما يستوجب أن تكون أولى بالاستحواذ بتنفيذ وتشغيل شركة الحاويات الجديدة من أجل استثمار الطاقات البشرية والمالية المصرية.

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