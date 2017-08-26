بالصور.. استقبال أوراق الدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي للشباب بالقليوبية
بالصور.. استقبال أوراق الدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي للشباب بالقليوبية
03:27 م السبت 26 أغسطس 2017
-
عرض 2 صورة
-
عرض 2 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بالصور.. محافظ بورسعيد يوجه باستمرار إغلاق محلات الخردة وتجميع القمامة
القليوبية - أسامه علاء الدين:
استقبلت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، أوراق المقبولين بالدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، عقب اجتيازهم للمرحلة الأولى، وتنتهي مرحلة استلام الأوراق حتى 29 أغسطس 2017.
ويهدف البرنامج لإنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولي المسئولية السياسية والمجتمعية والإدارية في الدولة، من خلال تأهيلها بأحدث النظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي، واختبار قدراتها على تطبيق الأساليب الحديثة بكفاءة عالية لتكوين نواة حقيقية لمجتمع يفكر ويتعلم ويبتكر.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
تطوير 10 مراكز شباب وإنشاء 3 حمامات سباحة بالوادي الجديد
-
اليوم.. وزير الرياضة يتفقد القرية الأوليمبية في بورسعيد
-
غدًا.. المنيا تنظم أول مؤتمر عن "كيفية استرداد أملاك الدولة"
-
بالصور.. مسيرة الـ٢٠٠٠ شاب احتفالًا بذكرى "٣٠ يونيو" في القليوبية
إعلان
إعلان