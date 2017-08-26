أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - باليرنات يتألقن في حفل " أكاديمية الفنون " -
بالأسماء.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث السير بكفر الشيخ إلى حالة وفاة و10 مصابين -
السفيرة عزيزة - م/ وليد عبد المقصود - هل ممكن اختراق برامج الصور بنفس طريقة الفيس بوك ؟ -
السفيرة عزيزة - كارثة ... السوشيال ميديا على الأطفال والربح السريع -
ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة ويصدّر 2000 طن يوريا -
بالصور.. غرق يخت أثناء تجربته وتعويمه لأول مرة في البحيرة -
شريف فتحي يبحث تطوير المطارات مع وزراء الطيران بأفريقيا والشرق الأوسط -
تنفيذ 38 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة -
سقوط "عصابة الميكروباص" في السلام.. تخصص سرقة الركاب بالإكراه -
السفيرة عزيزة - م / وليد عبد المقصود - يوضح كيفية الحفاظ على الايميلات من الإختراق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. استقبال أوراق الدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي للشباب بالقليوبية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. استقبال أوراق الدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي للشباب بالقليوبية

03:27 م السبت 26 أغسطس 2017

  • عرض 2 صورة

    e25a9f6bbf.jpg

  • عرض 2 صورة

    128d1098ef.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. محافظ بورسعيد يوجه باستمرار إغلاق محلات الخردة وتجميع القمامة

الألبوم التالى

بالصور.. محافظ بورسعيد يوجه باستمرار إغلاق محلات الخردة وتجميع القمامة

القليوبية - أسامه علاء الدين:

استقبلت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، أوراق المقبولين بالدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، عقب اجتيازهم للمرحلة الأولى، وتنتهي مرحلة استلام الأوراق حتى 29 أغسطس 2017.

ويهدف البرنامج لإنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولي المسئولية السياسية والمجتمعية والإدارية في الدولة، من خلال تأهيلها بأحدث النظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي، واختبار قدراتها على تطبيق الأساليب الحديثة بكفاءة عالية لتكوين نواة حقيقية لمجتمع يفكر ويتعلم ويبتكر.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تطوير 10 مراكز شباب وإنشاء 3 حمامات سباحة بالوادي الجديد

    أخبار

  • اليوم.. وزير الرياضة يتفقد القرية الأوليمبية في بورسعيد

    أخبار

  • غدًا.. المنيا تنظم أول مؤتمر عن "كيفية استرداد أملاك الدولة"

    أخبار

  • بالصور.. مسيرة الـ٢٠٠٠ شاب احتفالًا بذكرى "٣٠ يونيو" في القليوبية

    أخبار

إعلان

377f0600ac.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالأسماء.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث السير بكفر الشيخ إلى حالة وفاة و10 مصابين

بالأسماء.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث السير بكفر الشيخ إلى حالة وفاة و10 مصابين

ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة ويصدّر 2000 طن يوريا

ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة ويصدّر 2000 طن يوريا

بالصور.. غرق يخت أثناء تجربته وتعويمه لأول مرة في البحيرة

بالصور.. غرق يخت أثناء تجربته وتعويمه لأول مرة في البحيرة

شريف فتحي يبحث تطوير المطارات مع وزراء الطيران بأفريقيا والشرق الأوسط

شريف فتحي يبحث تطوير المطارات مع وزراء الطيران بأفريقيا والشرق الأوسط