بالصور.. استقبال أوراق الدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي للشباب بالقليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

استقبلت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، أوراق المقبولين بالدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، عقب اجتيازهم للمرحلة الأولى، وتنتهي مرحلة استلام الأوراق حتى 29 أغسطس 2017.

ويهدف البرنامج لإنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولي المسئولية السياسية والمجتمعية والإدارية في الدولة، من خلال تأهيلها بأحدث النظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي، واختبار قدراتها على تطبيق الأساليب الحديثة بكفاءة عالية لتكوين نواة حقيقية لمجتمع يفكر ويتعلم ويبتكر.