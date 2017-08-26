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نائب يطالب باعتماد الموت الإكلينيكي رسميًا لوقف تجارة الأعضاء البشرية

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نائب يطالب باعتماد الموت الإكلينيكي رسميًا لوقف تجارة الأعضاء البشرية نائب يطالب باعتماد الموت الإكلينيكي رسميًا لوقف تجارة الأعضاء البشرية

التحرير

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تقدم النائب عبد العزيز الصفتي، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء والدكتور أحمد عماد وزير الصحة بخصوص «ظاهرة بيع الأعضاء التي انتشرت في المستشفيات الحكومية والخاصة على حد سواء، ضاربين بنصوص قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر عام ٢٠١٠ عرض الحائط».

وقال النائب اليوم، السبت، إن قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، يمنع التبرع إلا بين الأقارب من المصريين أو بموافقة لجنة خاصة من وزارة الصحة، إلا أن ذلك لم يمنع أن تتصدر هذه التجارة عالميًا.

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وأشار إلى أن تجريم التبرع بالأعضاء في مصر والقيود الكبيرة المفروضة على التبرع تقوي شبكات السماسرة، الذين يفتشون عن الفقراء والمحتاجين الذين يريدون بيع أحد أعضائهم، لافتا إلى «ضرورة اعتماد الموت الإكلينيكي موتا رسميا حتي نتمكن من الاستفادة من أعضاء الشخص قبل تلفها».

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التحرير

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