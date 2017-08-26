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الزراعة: نبيع الأضاحي بـ55 جنيها للكيلو البقري.. والجاموسي بـ50

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الزراعة: نبيع الأضاحي بـ55 جنيها للكيلو البقري.. والجاموسي بـ50 الزراعة: نبيع الأضاحي بـ55 جنيها للكيلو البقري.. والجاموسي بـ50

التحرير

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قال عبد الكريم زياد، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، إن الوزارة طرحت منذ أسبوعين 49 ألف رأس من الأضاحي، وُزعت جغرافيا على جميع المحافظات، مشددا على أن طرح هذه الرؤوس من الماشية كان سببا في انخفاض الأضاحي بالأسواق.

وأضاف زياد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباحك مصري»، عبر فضائية «MBC »، اليوم السبت: «وفرنا لحوما حية بلدية عجول بأسعار 100 جنيه للكيلو، وأغناما بـ120 جنيهًا للكيلو»، لافتا إلى أن كل السلع الغذائية متوفرة في منافذ بيع قطاع الإنتاج، والزراعة المحمية، والمنافذ التي تتبع الوزارة.

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وذكر: «أسعار كيلو الأضاحي للبقري بـ55 جنيها، والجاموسي بـ50 جنيها، والأغنام بـ60 جنيها»، مؤكدا قدرة الوزارة على السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار، مستكملا: «أعلنا الأسعار واللي يزيد عليه جنيه واحد يبلغ الوزارة».

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التحرير

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