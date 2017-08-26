وفاة عضو مكتب «إرشاد الإخوان» داخل مستشفى بني سويف

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توفي عبد العظيم أحمد أبو سيف الشرقاوي، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان عن شمال الصعيد، اليوم السبت؛ إثر تدهور حالته الصحية داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى بني سويف.

التقرير الطبي المبدئي أرجع الوفاة إلى إصابة "الشرقاوي" بنزلة شعبية حادة، وارتفاع في نسبة الأحماض بالدم.

ومنذ يومين، نقلت قوات الشرطة "الشرقاوي" إلى المستشفى، حيث إنه صادر ضده حكم بالسجن المؤبد على ذمة القضية رقم 96 عسكرية لسنة 2015، المتداولة إعلاميا باسم "تخريب بني سويف".

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"الشرقاوي" من مواليد 16 إبريل 1950، بقرية أشمنت بمركز ناصر شمال بني سويف، حاصل على بكالوريوس زراعة 1973 بجامعة عين شمس، وكان مهندسًا بإدارة المكافحة بمحافظة الفيوم، ثم مدير إدارة الخدمات الزراعية بالإدارة الزراعية قبل خروجه للمعاش.

كما كان عضوًا بمجلس الشعب عن دائرة ناصر ببني سويف عامي 2005 و2010 بكتلة جماعة الإخوان، وهو الأمين العام السابق لحزب العمل ببني سويف.